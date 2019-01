Verbraucher | Volle Kanne - TV-Tipp: Let it snow

Autor Gert Anhalt reist in die Kälte: Er porträtiert Menschen, die mit Schnee und Eis zurechtkommen müssen, wie zum Beispiel im nordrussischen Karelien an der Grenze zu Finnland. Zu sehen am 2. Januar um 19.25 Uhr.