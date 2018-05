Schonende Therapie bei Prostatakrebs

Der Eingriff kann unter Vollnarkose oder Teilnarkose mit Dämmerschlaf durchgeführt werden. Der Patient liegt auf der Seite, eine Sonde wird in den Enddarm eingeführt. Über die Sonde wird per Ultraschall ein 3D-Bild der Prostata erstellt, das die Grundlage für die Behandlungsplanung ist. Mit Hilfe einer Software kann der Arzt die Form der Prostata sehen und jeden Behandlungsabschnitt millimetergenau planen. Er legt Grenzen und die zu behandelnden Bereiche fest. Die Sonde führt dann automatisch die vom Arzt festgelegte Therapie durch. Die Behandlung dauert in der Regel zwischen einer und drei Stunden. Es sind keine Schnitte und Bestrahlungen erforderlich, es gibt keinen Blutverlust und es entstehen keine äußerlichen Narben. Dadurch kann der Patient schon nach wenigen Tagen wieder normal leben und braucht auch keine Reha.