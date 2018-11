Immer wieder umstritten – das Umgangsrecht

Sie hängen zwischen den oft verhärteten Fronten und fühlen sich zu guter Letzt noch schuldig – Kinder tragen schwer daran, wenn um den Umgang mit ihnen gestritten wird. Es gilt, sie keinem Loyalitätskonflikt auszusetzen und sie zu entlasten. Das hat auch der Bundesgerichtshof mit einem aktuellen Urteil bestätigt, in dem es Großeltern den Umgang mit seinen Enkeln untersagt, weil dies nicht dem Kindeswohl entspräche: Der Umgang der Großeltern mit dem Kind diene regelmäßig nicht seinem Wohl, wenn die Eltern und die Großeltern so zerstritten sind, dass das Kind bei einem Umgang in einen Loyalitätskonflikt geriete.