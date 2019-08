Raus aus den Schulden

Es seien keine Einzelfälle, dass vermeintliche Schuldenregulierer Verbrauchern Rechtsdienstleistungen in diesen Beriechen anbieten, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einer Pressemitteilung. Sie offerierten dabei ganz unterschiedliche Dienste, jedoch nur selten auf den Einzelfall zugeschnittene, wirtschaftlich und rechtlich fundierte Beratung. Statt dauerhafter Entschuldung fielen häufig horrende Entgelte für überflüssige oder schlechte Leistungen an, so die Verbraucherschützer. Sie bieten eine Checkliste an, die Betroffenen dabei helfen soll, seriöse Anbieter ausfindig zu machen.