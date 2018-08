Vegan grillen

Zubereitung

Holzspieße 30 Minuten vor der Zubereitung in Wasser einlegen. Tofu mit einem Küchentuch gut trocknen, sodass keine Flüssigkeit zurückbleibt. Tofu in circa eineinhalb mal drei Zentimeter große Stücke schneiden. Zutaten für die Marinade gut verrühren und Tofu darin einlegen. Bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen.



Gemüse waschen und abtropfen. Enden der Zucchini gerade abschneiden und Zucchini in circa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Aubergine in circa zwei Zentimeter große Stücke schneiden und sehr weiches Kerngehäuse abschneiden. Zwiebel schälen und in circa eineinhalb Zentimeter dicke Spalten schneiden. Paprika entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden.



Zucchini- und Auberginenstücke in einer Schüssel mit einem halben Teelöffel Salz vermengen und für circa 30 Minuten ziehen lassen. Danach mit einem Küchentuch gut trocken tupfen. Zucchini- und Auberginenstücke zum Tofu und der Marinade geben, gut umrühren und anschließend mit Zwiebeln und Paprika abwechselnd auf die vorbereiteten Spieße stecken. Jede Gemüsesorte pro Spieß zweimal verwenden.



Spieße von jeder Seite in der heißesten Temperaturzone des Grills für einige Minuten grillen, danach gegebenenfalls in der indirekten Hitze ziehen lassen. Bei Verwendung eines Kugelgrills am besten für einige Minuten den Deckel auflegen.