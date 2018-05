Vegane Aufstriche

Zubereitung:

Am Vortrag die Cashewnüsse mit der doppelten Menge Wasser bedecken und zugedeckt mindestens 5 Stunden oder über Nacht einweichen. Die Nüsse anschließend in ein Sieb abgießen, unter fließendem Wasser abbrausen und abtropfen lassen. Dann mit dem Brottrunk in einem Rührbecher mit dem Stabmixer sehr fein pürieren.

Die Masse zugedeckt 8 bis 12 Stunden (je nach gewünschter Würzigkeit) bei Zimmertemperatur fermentieren. Die Paste mit Salz, Pfeffer und nach Belieben mit Hefeflocken, frischen oder getrockneten Kräutern abschmecken. Dann in ein Glas füllen, verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.