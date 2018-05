Vegane Gemüsepasta

Zubereitung circa 35 Minuten

Den Amarant in einem feinen Sieb abbrausen, mit 700 Millilitern Wasser und einem Teelöffel Salz in einem Topf aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 10 bis 15 Minuten weich köcheln lassen. Amarant in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Falls Hirse verwendet wird, diese mit 600 Millilitern Wasser in einem Topf aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 10 Minuten weich garen.



Während der Amarant gart, Kohlrabi schälen und mit dem Spiralschneider zu etwa 15 Zentimeter langen Nudeln verarbeiten. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden, die grünen Teile für die Deko beiseitelegen.



Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die weißen Frühlingszwiebelringe darin bei mittlerer Hitze goldbraun anrösten. Gemüsebrühe und Mandelmus unterrühren. Die Sauce unter Rühren etwa eine Minute köcheln und leicht andicken lassen. Die Erbsen hinzufügen und offen bei mittlerer Hitze zwei Minuten gar köcheln lassen. Die Kohlrabinudeln unterheben und zugedeckt bei schwacher Hitze zwei bis drei Minuten erwärmen.