Vegane Schokomousse mit Kichererbsenwasser

Die Mandelkerne in einer Pfanne ohne Öl rundherum anrösten, bis sie gut duften. Kurz abkühlen lassen. Anschließend alle Zutaten in einen Blitzhacker oder Standmixer geben und per Pulsfunktion mittelfein hacken. Jeweils einen gehäuften EL nehmen und das Gemisch in eine Muffinmulde drücken. Dabei so ausformen, dass ein „Körbchen“ mit hohem Rand entsteht. Die Masse sollte für vier Böden reichen.