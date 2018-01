Sturmschäden an der Wohnungseinrichtung sind durch die Hausratversicherung abgedeckt. Wer allerdings Fenster oder Türen offen gelassen hat, geht leer aus. In diesen Fällen haften Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen nicht. Richtet ein umgestürzter Baum Schaden am nachbarlichen Gebäude an, gilt folgende Regelung: Wenn der Baum morsch war, muss der Baumbesitzer oder dessen Haftpflichtversicherung dafür aufkommen. Fällt ein gesunder Baum um, gilt dies als höhere Gewalt und der Eigentümer haftet nicht für den Schaden.