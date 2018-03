Ochsenschwanz in kleine Stücke zerteilen und anbraten. Tomatenmark zugeben, gut verrühren, mit Brühe (oder Fond) aufgießen und gut weich kochen. Sauce durch Einköcheln stark reduzieren. Diese Masse auskühlen lassen. Zwiebeln in Öl glasig dünsten, Karotten und Sellerie zugeben und kurz angehen lassen.



Kalbsbrät mit dem Fleisch und dem Gemüse gut vermengen, so dass eine kompakte Masse entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen. Masse zwei Zentimeter hoch auf ein Blech mit Backpapier streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 20 bis 25 Minuten fertig garen. Auskühlen lassen und daraus rechteckige Stücke schneiden. In Mehl wenden und durch das verquirlte Ei ziehen. Semmelbrösel mit den Gewürzen vermischen und die Würfel damit panieren. Würfel in heißem Öl goldgelb frittieren oder in einer Pfanne anbraten und im Backofen bei circa 100 Grad durchziehen lassen.