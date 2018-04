Speck-Kräuterschmarrn mit abgeschmolzenen Zwiebeln

Eier trennen und Eiweiß steif schlagen. Mehl, Eigelbe, Sauerrahm, Milch, Petersilie und Schnittlauch gut miteinander verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Aufgeschlagenes Eiweiß unterheben. Eine große Pfanne erhitzen, Öl zugeben, und den Speck unter ständigem Rühren kurz angehen lassen. Mit dem Teig aufgießen, dezent anbacken und im Backofen bei circa 160 Grad aufgehen lassen und durchbacken.



Zwiebeln in Butterschmalz goldgelb angehen lassen. Schmarrn aus dem Ofen nehmen, in Stücke zerreißen, abgeschmolzene Zwiebeln darüber verteilen, mit Käse bestreuen und sofort servieren.



Den in Streifen geschnittenen Endiviensalat mit der Marinade anmachen und dazu reichen.