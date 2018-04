Trinkschokolade selbst machen

Schokolade in kleine Stücke brechen und im warmen Wasserbad auf mittlerer Hitze langsam schmelzen. In einem zweiten Topf Milch, Sahne und circa 50 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Die flüssige Schokolade unter Rühren in die warme Mich geben, die Vanilleschote dazugeben und unter ständigem Rühren mindestens fünf Minuten köcheln lassen (nicht kochen!).