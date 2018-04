Himbeer-Traum

Einen Biskuitboden in den Tortenring legen. Die Löffelbiskuits auf einer Seite glatt schneiden und in den Tortenring stellen.

Die Hälfte der Creme vorsichtig in den Ring füllen, den zweiten Boden einlegen und die restliche Creme darauf verteilen.

Die Torte für circa 30 Minuten in die Tiefkühltruhe stellen. Anschließend für 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank gut durchkühlen lassen.

Die Torte zum Schluss mit frischen Himbeeren oder gemischten Früchten belegen. Ein circa 4 Zentimeter breites Seidenband um die Torte legen und eine Schleife binden.