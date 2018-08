Hochsensible Menschen - Fühlen ohne Filter

Zuvor hatte Erhard Stammberger sein Leben lang gefragt, was mit ihm nicht stimmt, warum ist er so anders, als andere. Er sah und fühlte mehr als ihm lieb war: „Das ist ein Gefühl, als ob man auf der Suche nach sich selbst ist. Man steht wie vor einem Rätsel, man weiß nicht warum man so ist. Ich habe mich oft gefragt, warum ich auf Dinge anders als andere reagiere, warum ich nicht gelassener damit umgehen kann, so wie andere damit umgehen. Schlimm war Kritik oder Respektlosigkeit im Job. Andere stecken sowas gut weg, ich habe danach Tage gegrübelt“. Er gekündigt, weil er es nicht ausgehalten hat.