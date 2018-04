Krampfadern – Alternativen zum Stripping

Die Standard-Therapie ist das Stripping. Ein Verfahren, das bereits vor 100 Jahren in der Medizin beschrieben und seitdem immer weiter verfeinert und verbessert wurde. Die Methode ist bestens untersucht und der Langzeiterfolg nachgewiesen. Das Besondere am Stripping ist, dass die erkrankte Vene komplett aus dem Bein entfernt wird. Dazu wird an der Leiste ein kleiner Schnitt gemacht, um dort die Vene abzutrennen. Über einen weiteren, sehr kleinen Schnitt weiter unten am Bein wird dann eine Sonde eingeführt und bis nach oben geschoben. Auf diese Weise kann der Chirurg dann die komplette Vene herausziehen. Vorteil: An dieser Stelle kann sich keine neue Krampfader mehr bilden. Nachteil: Es ist ein operativer Eingriff unter Vollnarkose. Man hat an der Leiste einen Schnitt, der verheilen muss. Und es bleibt eine Narbe. Diese Standardmethode wird von allen Kassen übernommen.