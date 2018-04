Um den passenden Therapeuten zu finden, braucht man im Zweifelsfall mehrere Anläufe. „Hilfreich sind Empfehlungen von Bekannten, denen man vertraut – oder aber man fragt den Hausarzt. Aber auch solch eine Empfehlung kann schiefgehen“, so Dr. Christoph Specht. Internet-Foren sind problematischer als persönliche Empfehlungen, da jeder Mensch anders ist. In akuten Fällen (zum Beispiel bei bipolaren Störungen mit Suizidgefahr) sollte man sich an sogenannte Kriseninterventionszentren wenden, im Notfall auch an die Ambulanz einer psychiatrischen Klinik. Im Vorfeld einer Therapie oder auch therapiebegleitend kann man Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe suchen. Aber: Wenn noch keine richtige Diagnose vorliegt, kann die Selbsthilfegruppe sogar kontraproduktiv sein, da sie im schlimmsten Fall an den Therapiebedürfnissen des Patienten vorbeigeht.