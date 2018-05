Verbraucher | Volle Kanne - Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren

Dietmar Schumann war für das ZDF vor Ort im Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen als es in Brand gesteckt wurde - in dem Wohnheim befanden sich über hundert Vietnamesen. Die Polizei bekam die Lage nicht unter Kontrolle und zog sich zurück.