Urlaubsplanung am Arbeitsplatz

In Betrieben wird häufig versucht nach ‚Grundsätzen zur Beantragung und Gewährung von Urlaub‘ zu handeln. Diese Regeln sind mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. Im Allgemeinen hängt der Zeitpunkt des Urlaubes davon ab, nach welchen Gesichtspunkten der Chef diesen genehmigt. In vielen Betrieben ist es der Fall, dass der erste, der den Urlaub beantragt, diesen auch erhält. Laut Gesetz muss der Urlaub auf die Mitarbeiter aber „gerecht“, also unter Berücksichtigung sozialer Kriterien (s.o.), verteilt werden. Häufig wird in Betrieben gegen Ende des Jahres ein großer Teil des Urlaubs für das Folgejahr beantragt. Nachdem dann alle Mitarbeiter einen Teil des Urlaubs bis zu einem gewissen Stichtag beantragt haben, wird der Urlaub nach den geltenden Grundsätzen verteilt.