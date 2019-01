Vitiligo - die Weißfleckenkrankheit

Experten empfehlen aktuell eine Therapie mit zwei Komponenten, die im täglichen Wechsel verläuft. Erstes Element ist eine gezielte Bestrahlung von betroffenen Körperstellen mit einer Excimer-Lampe mit (je nach Körperstelle) unterschiedlich erhöhter Energiedichte in kurzen Zeiträumen mit UVB-Strahlung von etwa 308 Nanometer. Am nächsten Tag wird Betroffenen empfohlen, eine Salbe, die Calcineurin-Antagonisten enthält, auf die betroffenen Areale zweimal täglich aufzutragen. Diese kombinierte Therapie hat in jüngsten Studien offensichtlich gute Ergebnisse bei der Repigmentierung gezeigt. Die medikamentöse Komponente ist allerdings noch nicht für Vitiligo zugelassen. Patienten müssen also aufgeklärt werden, zustimmen und diese Therapie in der Regel auch selbst zahlen.