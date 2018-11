Der perfekte Schlaftrunk

Schlaf- oder Gute-Nacht-Tee hilft genau wie warme Honigmilch, den Körper zu entspannen. Aber auch die Inhaltstoffe haben beim Gute-Nacht-Tee eine schlaffördernde Wirkung. So haben Studien nachgewiesen, dass vor allem Baldrian, Melisse, Hopfen oder auch Lavendel und Passionsblume helfen, den Körper zu entspannen und so zu besserem Schlaf verhelfen. Vor allem wenn die verschiedenen Kräuter und Pflanzen in einer Teemischung kombiniert werden. Im Gegensatz zur warmen Milch sind also in diesen Tees wirklich schlaffördernde Substanzen enthalten. Allerdings ist die Dosierung oft eher niedrig, sodass die Wirkung in der Regel nicht allzu groß ist. Dennoch - auch wenn man keine Wunder erwarten darf - der Schlaftee kann durchaus eine gute Einschlafhilfe sein.