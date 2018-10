Binge Eating - Esssucht

Zwei Hirnwellen sind für das Neurofeedback von Interesse: Die Beta- und die Thetawelle. Die Beta-Welle steht für Aufmerksamkeit. Bei Binge-Eatern ist diese Welle in Bezug auf Nahrungsreize besonders aktiv, also höher ausgeprägt als bei nicht betroffenen Menschen. Die Theta-Welle bzw. die Theta-Aktivität steht für das kreative Denken, also zum Beispiel für das Lösen von Problemen. Sie ist bei Binge-Eatern schwächer ausgeprägt als bei anderen. Das heißt, sie können mit Nahrungsreizen nur sehr schlecht umgehen, sind ihnen quasi ausgeliefert.



Dazu werden den Patienten Bilder ihrer Lieblingsspeisen gezeigt, die den Appetit fördern. Während des Trainings sollen die Patienten eigene Strategien erarbeiten, um diesen Reizen zu widerstehen. Ein Computer analysiert währenddessen in Echtzeit die Hirnaktivität und gibt dem Probanden ein grafisches Feedback, ob die Strategie erfolgreich war. Durch das gezielte Trainieren der beiden Hirnwellen, entstehen im Gehirn neue Nervenverbindungen, die die Selbstkontrolle der Patienten erhöhen.