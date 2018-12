Hüfte to go

Operiert wird nach der so genannten AMIS-Methode (Anterior Minimal Invasion Surgery), und zwar durch einen sechs bis acht Zentimeter kleinen Zugang von vorne. Der Operateur geht zwischen zwei Muskeln in die Tiefe, indem er die Muskeln zur Seite schiebt, aber nicht verletzt. Dann kann er die Gelenkkapsel eröffnen und den kranken Hüftkopf entfernt. Anschließend werden eine Pfanne in das Becken sowie ein Schaft aus Titan in den Oberschenkel eingearbeitet. Anschließend werden Probeköpfe angebracht und das Gelenk wieder eingerenkt.



Ist dies erfolgt, wird der Originalkopf aus Keramik eingepasst. Die Muskeln gleiten automatisch an ihren originären Platz zurück. Es muss nur die Muskelhülle und die Haut genäht werden. Die Haut wird nach innen genäht (Intrakutannaht). Es muss also im Nachhinein kein Nahtmaterial entfernt werden, die Fäden lösen sich von alleine auf. Die ganze Operation dauert in der Regel etwa 45 Minuten. Die Vorteile dieser minimalinvasiven OP-Methode: Schmerzen und Blutverlust sind gegenüber gängigen Methoden geringer, die Infektionsgefahr ebenfalls. Blutkonserven beispielsweise kommen im Normalfall nicht zum Einsatz. Und: der Patient erholt sich schneller.