Rett Syndrom

Die Mädchen kommen als scheinbar gesunde Kinder zu Welt. Bis zu einem Alter von sechs bis 18 Monaten verläuft die Entwicklung meist völlig normal. Dann beginnt das erste Stadium, in dem die motorische Entwicklung stagniert. Die Kinder hören auf zu spielen und zeigen Desinteresse. Zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr folgt das zweite Stadium. In dieser Regressionsphase wirken viele Mädchen autistisch. Sie ziehen sich immer mehr in sich zurück und meiden Blickkontakt. Bereits erworbene Fähigkeiten wie das Sprechen und der Gebrauch der Hände gehen verloren. Stereotype Handbewegungen treten erstmals auf, ein typisches Symptom des Rett Syndroms. Oft wird auch das Laufen zum Problem. Charakteristisch sind zudem heftige Schreiphasen.