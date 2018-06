Musterwohnung Demenz

Weiterhin gibt es eine Beratung, wie man die Biografie der an Demenz Erkrankten nutzen kann – frühere Hobbys lassen sich häufig in abgeänderter Form in die Jetztzeit hinüberretten. Das vermittelt den Erkrankten Sicherheit und Geborgenheit. Um sich besser in die Lage der Betroffenen zu versetzen, können Interessierte auch in die Rolle eines Demenzkranken schlüpfen, dessen Sinne stark beeinträchtigt sind. Mit speziellen Tremorhandschuhen spürt man die Alterszittrigkeit, Brillen simulieren die Wahrnehmungsstörung, Kopfhörer mit Tinnitus-Effekt das eingeschränkte Hörvermögen. Angehörige, aber auch Pflegekräfte können sich in der Musterwohnung viele Anregungen holen. Eine Besichtigung nach einer Anmeldung unter Tel. 02461 682-299 oder E-Mail: ac.demenz@rh.aok.de bei der AOK Service Stelle in Jülich möglich.