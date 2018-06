Im Gegensatz zum gesunden Ohr kann das Cochlea-Implantat nur schlecht filtern, welche Geräusche es hören will und welche nicht. Gerade in schwierigen Hörsituationen, in denen viele laute Geräusche oder Gespräche gleichzeitig zu hören sind, stößt der Cochlea-Implantat-Träger an seine Grenzen. Er hat Schwierigkeiten die Töne zu filtern und zu selektieren. Die elektrischen Reize in der Cochlea erzeugen beim Cochlea-Implantat-Nutzer individuelle Hörempfindungen, die sich von Normalhörenden unterscheiden. Ein intensives langes Hörtraining ist erforderlich, um die neuen Signale im Gehirn richtig zu verarbeiten. Viele vergleichen die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat daher mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Je früher die Hörprothese implantiert wurde, desto besser kann das Gehirn lernen, mit den elektrischen Impulsen richtig umzugehen. Das Gehirn muss sich an den elektrischen Impuls erst gewöhnen. In diesem Zusammenhang ist die richtige Einstellung des Geräts sehr wichtig.



Betroffenen wird empfohlen, mindestens einmal jährlich die Einstellung beim Hörgeräteakustiker zu überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu lassen. Bei dieser sogenannten Anpassung wird für jede Elektrode festgelegt, wie laut der Nutzer in den einzelnen Frequenzbereichen hört. Je mehr Leistung gegeben wird, desto lauter, aber auch anstrengender wird es für den Cochlea-Implantat-Nutzer. Diese Feinjustierung ist für die Betroffenen ein ganz wichtiger Vorgang, der viel Zeit in Anspruch nimmt.