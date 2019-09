Vorsorgevollmacht - was ist zu beachten?

Was für einen gesunden Menschen zunächst unvorstellbar scheint, kann durch einen Unfall oder eine Krankheit schnell zur Realität werden: man selbst ist nicht mehr fähig, Entscheidungen bezüglich des eigenen Lebens zu treffen. In so einem Fall ist es wichtig zu klären, wer Entscheidungen über unter anderem Versorgung oder Behandlung fällen darf. Damit diese Aufgabe jemandem zukommt, dem man vertraut, ist eine Vorsorgevollmacht entscheidend.