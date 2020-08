Verbraucher | Volle Kanne - Rezept: Download

Walnüsse hacken und in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Sellerie in feine Streifen (Julienne) schneiden und in Butter braten. Tipp: Man kann für das Schneiden auch einen Gemüsehobel einsetzen.



Zwiebel fein würfeln und farblos in Butter anschwitzen, Reis dazugeben und ebenfalls anschwitzen. Mit Apfelsaft ablöschen. Anschließend so viel heiße (!) Gemüsebrühe zugeben, bis der Reis eben bedeckt ist. Unter Rühren die Flüssigkeit einreduzieren. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Reis eine cremige Konsistenz angenommen hat, aber das einzelne Reiskorn noch einen winzigen, festen Kern, den „Biss“, aufweist. Mit etwas Zitrone würzen. Anschließend geriebenen Parmesankäse einrühren.