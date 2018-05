Warzen loswerden

Ob eine Hautveränderung eine Warze ist, können Hautärzte in der Regel auf den ersten Blick mit dem bloßen Auge erkennen. Die Körperstelle, an der die Warze auftritt, gibt zudem Aufschluss darüber, um welchen Warzentyp es sich handelt. Um einen Hautkrebs auszuschließen, kommt beim Dermatologen gelegentlich auch ein Auflichtmikroskop zum Einsatz. Bei unklaren Befunden muss in Einzelfällen eine Biopsie durchgeführt werden. Hierbei wird unter örtlicher Betäubung eine kleine Gewebeprobe aus der Wucherung entnommen und im Labor ausgewertet.