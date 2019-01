Was ändert sich 2017?

Gestiegen sind auch die Sätze für den Kindesunterhalt – um rund sieben bis zehn Euro pro Kind. Betroffen sind alle Eltern, die getrennt oder geschieden sind und minderjährige Kinder oder Kinder in der Ausbildung haben. Für sie gibt es so gut wie jährlich neue Unterhaltssätze, die derjenige zu zahlen hat, bei dem die Kinder nicht leben – und zwar an denjenigen, in dessen Haushalt die Kinder leben. Man orientiert sich dabei an der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, das ist eine langjährige Ermittlung der Bedarfssätze durch das Oberlandesgericht Düsseldorf. „Die Gerichte in der Bundesrepublik orientieren sich an diesen Sätzen, die nach Einkommen des Unterhaltspflichtigen und Alter der Kinder gestaffelt sind“, erklärt Schlieker.