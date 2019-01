Was bringt das neue Mieterschutzgesetz?

Im neuen Mieterschutzgesetz sind auch strengere Auskunftspflichten für Vermieter vorgesehen, zum Beispiel über die Höhe der Vormiete. „Das spielt in Gebieten eine Rolle, in denen die Mietpreisbremse gilt“, konkretisiert Juffern. Mit der Mietpreisbremse ist geregelt, dass die Miete bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Die Vergleichsmiete ergibt sich aus dem örtlichen Mietspiegel. „Allerdings gibt es Ausnahmen: Wenn die Vormiete bereits über dieser Zehn-Prozent-Grenze gelegen hat, darf der Vermieter auch vom neuen Mieter diese eigentlich zu hoch angesetzte Miete verlangen. Gleiches gilt, wenn am Wohnraum in den vergangenen drei Jahren umfassende Modernisierungen vorgenommen wurden“, so der Mietrechtsexperte.