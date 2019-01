Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Möglichkeiten, mit denen sich Geld von zu Hause aus verdienen lässt, rasant an: Online-Umfragen, Webseiten-Tests, Mikrojobs, Handyjobs und viele andere Tätigkeiten. Das alles fällt in die Kategorie der neuen Zusatzeinkommen, die am heimischen PC oder am Handy erarbeitet werden. Eines haben all diese Jobs gemeinsam: Sie sind äußerst flexibel und lassen sich ideal mit jeder anderen Art von Beschäftigung kombinieren. Der Grund liegt vor allem darin, dass diese Verdienste in Eigenregie - also ohne Arbeitgeber - erzielt werden.