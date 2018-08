Wechsel der KFZ-Versicherung

Die Expertin empfiehlt Sachen, die nicht in die Lebenssituation passen, wegzulassen. „Wer sein Auto mitten in der Großstadt kaum fährt und es in einer sicheren Garage hat, kann vielleicht auf die Folgeschäden bei Marderbiss verzichten oder auch die Mallorca-Police weglassen, wenn man kaum ins Ausland reist und sich dort keinen Mietwagen nimmt“. Eine weitere Möglichkeit zu sparen: die Selbstbeteiligung erhöhen. Wenn der Unterschied zwischen 150 oder 300 Euro Selbstbeteiligung jährlich 30 Euro oder mehr beträgt und man jemand sei, der generell wenige Schäden hat, könne sich eine höhere Selbstbeteiligung lohnen. „Das ist dann Geld, was man spart“, so die Expertin.