Weihnachtspflanzen

Der Ilex – auch Stechpalme genannt – spielt als Weihnachtspflanze eine immer größer werdende Rolle. Denn das robuste Gewächs mit seinen glänzenden, am Rand aber stacheligen Blättern und den leuchtend roten Früchten ist dabei, sich einen festen Platz in der Weihnachtsdekoration zu sichern. Mehr und mehr arbeiten Floristen und Hobbybastler die Spitzen des Gewächses in den Adventsschmuck mit ein.



Bereits im Mittelalter sollen sich die Menschen die Stechpalme, von alters her eine symbolträchtige Pflanze, als Zeichen des ewigen Lebens ins Haus geholt haben. Ilex aquifolium machte die Weihnachtsfarben Rot und Grün gewissermaßen salonfähig. Im Englischen heißt die Pflanze Holly - eine Anlehnung an holy (heilig). Der deutsche Name Stechpalme geht nicht auf einen Weihnachts-, sondern auf einen Osterbrauch zurück: Da man in Nordeuropa keine Palmen zur Hand hatte, griffen unsere Vorfahren am Palmsonntag in den Kirchen stattdessen zum heimischen Ilex.