Wenn Jugendliche jobben

Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig und zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, dürfen acht Stunden täglich arbeiten, maximal 40 Stunden in der Woche. Sie dürfen allerdings nur in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr beschäftigt werden. Und sie benötigen eine Ruhezeit von 12 Stunden. Es gibt aber Ausnahmen: Im Gaststätten- und Schaustellergewerbe dürfen sie bis 22 Uhr, in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, in der Landwirtschaft zwischen 5 Uhr und bis 21 Uhr und in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr arbeiten.