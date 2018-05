Wie sicher ist Wärmedämmung?

Die Vorschriften seien in den letzten Jahren nachgebessert und die Prüfverfahren verschärft worden, führt der Brandschutzingenieur aus. Dass beispielsweise Polystyrol nach wie vor zur Dämmung verwendet wird, liege daran, dass sich die Bauordnung nicht auf einzelne Baustoffe, sondern auf ihre Eigenschaften bezieht. „Dies bedeutet, dass einzelne Baustoffe schwer auszuschließen sind. Außerdem müssten dann auch andere Wärmedämmverbundsysteme aus nachwachsen Stoffen verboten werden. Diese sind auch brennbar, aber nicht so gefährlich. Aus Gründen der Nachhaltigkeit sollten wir aber nicht auf nachwachsende und abbaubare Stoffe verzichten“, sagt Eberl-Pacan. Wichtig sei daher der sorgfältige und kontrollierte Umgang damit. In Zukunft müsse man auf erdölhaltige Produkte verzichten.