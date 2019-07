Wildkräutersalat in Aprikosenmarinade

Entenbrust auf der Hautseite mit Honig einstreichen und mit gerebeltem Thymian bestreuen. In heißem Olivenöl kurz anbraten (karamellisieren), herausnehmen, abkühlen lassen, in dünne Scheiben schneiden.

Aprikosenpüree mit fein gehacktem Ingwer, Kurkuma, Zitronensaft, Olivenöl und Aprikosenwürfeln gut verrühren, mit wenig Salz würzen.



Wildkräutersalat in tiefem Teller anhäufen, mit Aprikosenmarinade überziehen. Entenbrustscheiben dazu legen, mit frischen Himbeeren garnieren und mit abgeschnittener Kresse bestreuen. Brotscheiben kurz mit wenig Öl anrösten und zum Salat legen.