Wildkräutersalat mit Garnelen

Kräuterbutter in heißer Pfanne aufschäumen. Garnelen mit Schmetterlingsschnitt öffnen, in die Kräuterbutter legen und fein gehackten Knoblauch zugeben. Die Temperatur zurückschalten und die Pfanne zur Seite ziehen. Tomatenwürfel, Frühlingszwiebelringe zufügen, evtl. nachwürzen. Fein gehackten Ingwer, Kurkuma, gehackte Minze, Chiliflocken, Zitronensaft, Apfelsaft und Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Wildkräutersalat in tiefem Teller anhäufen und mit Marinade überziehen. Würfel von schwarz eingefärbtem Brötchen in Olivenöl anrösten, darüber verteilen, mit Zwiebelringen garnieren. Fertige Garnelen daneben mit anrichten.