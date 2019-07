Wilms-Tumor

Wilms-Tumoren gelten als sehr bösartig, weil sie schnell wachsen und schon früh Tochtergeschwulste (Metastasen) ausbilden. Deshalb haben auch etwa 15 Prozent der Betroffenen bei der Diagnose Metastasen in den Lymphknoten, in der Nierenumgebung, in Lunge oder Leber.