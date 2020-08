Winterharte Kakteen

Echinocereus triglochidiatus ist mit seinen roten Blüten ein richtiger Hingucker und hält Temperaturen bis minus 12 Grad Celsius aus.

Quelle: Imago/Danita Delimont

Es gibt von vielen Kakteen-Gattungen frost- oder winterharte Vertreter, das heißt aber nicht, dass alle aus dieser Gattung so robust sind. "Wer solche Pflanzen kultivieren will, muss sich also ein bisschen in die Botanik einarbeiten oder zuverlässige Quellen haben", betont Elmar Mai. Das Sortiment ist bei den sogenannten Ohrenkakteen (Opuntien) besonders groß. Einige Opuntien sind wegen ihrer essbaren Früchte ("Kaktusfeigen") bekannt. Diese Arten brauchen aber frostfreie Bedingungen. Bei den Opuntien gibt es optisch große Unterschiede in Wuchs und Bestachelung.



Die Gattung Echinocereus ist von Nordamerika bis Kanada in vielen Arten verbreitet, wobei die Sorten aus den Hochlagen völlig winterhart sind. Sie blühen fast alle kräftig rot, während Opuntien eher zartere Blütenfarben aufweisen. Auch bei den Kugelkakteen gibt es winterharte Formen.