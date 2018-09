Verbraucher | Volle Kanne - "Wir sind mehr" - Konzert gegen rechts in Chemnitz

Nach den vielen Protesten in Chemnitz zeigte die deutsche Musikszene Gesicht: Unter dem Motto "Wir sind mehr" traten am Montag zahlreiche Musiker und Bands, darunter Kraftklub, Casper, Marteria und die Toten Hosen, in Chemnitz auf.