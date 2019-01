Verbraucher | Volle Kanne - Wirbel um Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte

Mitten in der Debatte um Feinstaub-Belastung und Fahrverbote melden Lungenärzte Zweifel an den derzeitigen Stickoxid-Grenzwerten an. Medizinjournalist Dr. Christoph Specht beleuchtet die unterschiedlichen Position in der Diskussion.