WM-Freude am Arbeitsplatz

Sofern keine bestimmte Kleiderordnung am Arbeitsplatz vorgeschrieben ist, dürfen die Mitarbeiter auch im Trikot kommen. Bei Tätigkeiten mit Publikumsverkehr kann es sein, dass der Chef die Fanbekleidung untersagt. In diesem Fall sollte man auch nachfragen, bevor man seinen Arbeitsplatz mit Fahnen oder Postern dekorieren will. Insbesondere an Arbeitsplätzen mit Publikumsverkehr kann der Arbeitgeber die Dekoration untersagen.