Wohnen auf dem Hausboot

Handwerksprofi Mick Wewers zieht es aufs Wasser: Er schaut sich verschiedene Hausboot-Modelle an und klärt, was den Reiz am Leben auf dem Wasser ausmacht.

Beitragslänge: 12 min Datum: 06.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.09.2020