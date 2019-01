Ein ausgiebiges Sonnenbad kann die Vitamin D-Produktion ankurbeln.

Quelle: dpa

Ernährungswissenschaftler Heseker empfiehlt Sonne und Bewegung, um den Vitamin D-Haushalt anzukurbeln: „Man kann den Leuten nicht weismachen, bleibt auf dem Sofa sitzen, nehmt die Vitamin D-Tablette - und alles ist gut“.



In der Forschung wird nicht nur darüber diskutiert, wie hoch die Einheiten pro Tag sein sollen, sondern auch, wie hoch der Vitamin D-Wert sein sollte. Dabei richtet man sich auch in Deutschland an den international festgelegten Werten. Das amerikanische „Institut of Medicine“ sagt 20 Nanogramm pro Milliliter Blut. Die US-Gesellschaft der Endokrinologen meint, dass unsere Knochen ab 30 Nanogramm pro Milliliter Blut gut geschützt sind. Was stimmt denn nun?