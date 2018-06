Wundversorgungscheck

Schürfwunden sind häufig sehr schmerzhaft, bluten aber nur wenig. Verschmutzte Wunden möglichst nicht mit den bloßen Fingern berühren oder versuchen, sie sauber zu wischen. Vorsichtig unter fließendem Leitungswasser auswaschen; unterwegs reicht zur Not auch Mineralwasser. Schmutzpartikel wie Steinchen oder Splitter mit einer desinfizierten oder sterilen Pinzette (z.B. durch Ausglühen in einer Flamme) herausholen. Tief sitzende Fremdkörper nur durch einen Arzt entfernen lassen, da es beim Herausziehen noch stärker bluten könnte. Die Wunde in dem Fall behutsam mit einem sterilen Verband abdecken und zum Arzt gehen.