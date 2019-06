Zeit für Rosé

Die Aromastoffe im Rotwein entfalten sich erst in Verbindung mit Sauerstoff. Für einfache Rotweine reicht der Sauerstoffkontakt aus, den sie durch das Einschenken in das Glas bekommen. Sie „öffnen“ sich am besten durch das Umfüllen in eine Dekantierkaraffe. Man sollte sie etwa eine Stunde (bei sehr guter Qualität auch zwei Stunden) vor Verzehr dekantieren. Beim Umfüllen in eine Karaffe wird außerdem das vorhandene Depot gereifter Weine, das sind Ablagerungen am Flaschenboden, vom Rebensaft getrennt.

Bildquelle: Imago / Westend61