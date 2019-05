Zitronentarte

Die Eier zusammen mit dem Zitronensaft, dem Zucker und den Zitronenzesten in einen Topf geben und unter ständigem Rühren kurz aufköcheln, so dass die Masse etwas eindickt. Von der Kochstelle nehmen, durch ein Sieb in eine Schüssel umfüllen und mit dem Stabmixer die Butterwürfel in die warme Ei-Zitronenmasse einarbeiten. In die gebackenen und erkalteten Teigformen füllen und im Kühlschrank fest werden lassen.