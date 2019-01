Zucker im Alltag reduzieren

Ab sofort will das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter der Leitung von Julia Klöckner die Wahl von gesunden Lebensmitteln laut eigener Aussage vereinfachen. Konkret soll bei Produkten wie Müsli, Joghurt oder Limonaden eine Reduktion des Zuckergehalts im zweistelligen Prozentbereich erreicht werden. Allerdings soll dies per freiwilliger Selbstkontrolle stattfinden und nicht wie etwa in Großbritannien über eine Zuckersteuer oder Ähnliches. Durch eine Zuckersteuer wurde dort der Zuckergehalt etwa in einer Dose Orangensprudel von 6,9 auf 4,6 Gramm pro 100 Milliliter reduziert. In Deutschland sind in einer Dose 9,1 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten.



„Ich sehe die Strategie von Frau Klöckner kritisch“, sagt Ökotrophologin Dr. Brigitte Bäuerlein. „Es gibt zahlreiche Studien, dass eine Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht funktioniert. Es müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden wie zusätzliche Besteuerungen von sehr süßen Lebensmitteln oder Steuerentlastungen von guten Lebensmitteln. Eine bessere Kennzeichnung und mehr Aufklärung tut ebenfalls Not. Kleinere Verpackungsgrößen könnten auch helfen.