Zyklus-Apps im Test

Um wirklich sicher verhüten zu können, sollte man eine App benutzen, die auf der Methode der Natürlichen Familienplanung (NFP) basiert. Dabei wird nicht mathematisch zugrunde gelegt, wann die nächste Periode kommt, sondern es werden Informationen zu Temperatur und Zervixschleim ausgewertet. Die Frau muss bei dieser Methode jeden Morgen ihre Temperatur messen, die so genannte Basaltemperatur – am besten oral, rektal oder vaginal. Um den Eisprung herum steigt die Temperatur leicht an. Ein weiteres Indiz für den bevorstehenden Eisprung ist der Zustand des Zervixschleimes. Dieser Schleim wird vom Muttermund abgesondert. An unfruchtbaren Tagen ist er zäh und trüb und versperrt den Spermien den Weg. An fruchtbaren Tagen hingegen ist er klar und dünn und lässt die Spermien passieren. Fruchtbar ist eine Frau etwa vier Tage im Zyklus.