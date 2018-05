Seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist der Anteil der regenerativen Energien am Bruttostromverbrauch (insgesamt in Deutschland verbrauchte elektrische Energie) von rund sechs Prozent im Jahr 2000 auf 33,3 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Ziel der Bundesregierung ist, bis zum Jahr 2025 40 bis 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren.